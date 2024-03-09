Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал, почему «Краснодар» не может вести борьбу за чемпионство в РПЛ в текущем сезоне.

«Тренер довёл команду до финала Кубка России, смог изменить стиль. По сути, трофеев нет. Только третье место в чемпионате за всю историю, а с Ивичем финал Кубка был, сейчас идёт «Краснодар» в лидирующей группе.

Состав, наверное, не даёт команде бороться за чемпионство. Если у «Зенита» и «Динамо» хорошая обойма и в случае травмы или дисквалификации у них есть кем заменить. В «Краснодаре» такого нет. Вот не играл Кордоба, кто может его заменить? Молодой Кокшаров. Он молодой, перспективный футболист, но показывать стабильный футбол на протяжении 3-4 матчей в таком возрасте ему тяжело. Поэтому у «Краснодара» не такая большая обойма, и потеря Сперцяна в матче с «Ростовом» тому пример», — сказал Дьяков.