Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дьяков объяснил, почему «Краснодар» не станет чемпионом России в текущем сезоне эксклюзив

09 Марта 2024 • 13:00 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
30.03 16:00

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал, почему «Краснодар» не может вести борьбу за чемпионство в РПЛ в текущем сезоне.

«Тренер довёл команду до финала Кубка России, смог изменить стиль. По сути, трофеев нет. Только третье место в чемпионате за всю историю, а с Ивичем финал Кубка был, сейчас идёт «Краснодар» в лидирующей группе.

Состав, наверное, не даёт команде бороться за чемпионство. Если у «Зенита» и «Динамо» хорошая обойма и в случае травмы или дисквалификации у них есть кем заменить. В «Краснодаре» такого нет. Вот не играл Кордоба, кто может его заменить? Молодой Кокшаров. Он молодой, перспективный футболист, но показывать стабильный футбол на протяжении 3-4 матчей в таком возрасте ему тяжело. Поэтому у «Краснодара» не такая большая обойма, и потеря Сперцяна в матче с «Ростовом» тому пример», — сказал Дьяков.


Верите ли вы, что «Краснодар» станет чемпионом России в текущем сезоне?
Да Нет
РезультатыАрхив
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Виталий Дьяков РПЛ ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 09 Марта
12:37
Чернов объяснил, за счёт чего «Ростов» смог обыграть «Краснодар»
10:32
Ловчев подверг критике игру «Краснодара» после зимнего перерыва в РПЛ
10:14
Глебов — о победе над «Краснодаром»: «Не могу сказать, что нам доставили какие-то неудобства»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА КРАСНОДАР
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Винисиус может уйти из «Реала» - назван возможный новый клуб нападающего Названа команда, которую может возглавить Клопп Гвардиола назвал двух главных соперников «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов ​Названы три кандидата на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» - есть неожиданная фамилия «Он мне не нужен»: Гвардиола отказался от де Брёйне во времена работы в «Баварии» «Реал» может уволить Анчелотти - названо важное условие Спасители Месси и Суарес урвали «Интер Майами» ничью с «Нэшвиллом» в Лиге чемпионов КОНКАКАФ Клопп сделал важное заявление по Салаху Суперкомпьютер вычислил фаворита Лиги Европы в сезоне-2023/24 Клопп и Хаби Алонсо могут возглавить суперклуб Испании
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна
Спортивные новости
Экс-тренер сборной России высказался о вылете «Ак Барса» и ЦСКА из плей-офф КХЛ Плющев — о переходе Кузнецова в «Каролину»: «Больше у него таких возможностей, наверное, не будет» Тищенко высказался о возможном поединке между Фёдором Емельяненко и Нганну «Спартак» разобрался с «Северсталью» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ «Локомотив» вновь победил и выбил ЦСКА из Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
33 мин
Урал Урал
Зенит Зенит
0
0
5.00 4.00 1.59
Видео
09.03.24 в 16:30
Рубин Рубин
Пари НН Пари НН
2.17 3.00 3.45
Видео
09.03.24 в 19:00
Динамо Москва Динамо Москва
Ахмат Ахмат
1.73 3.75 4.30
Видео
10.03.24 в 14:00
Оренбург Оренбург
Балтика Балтика
2.08 3.40 3.25
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Марта
14:27 · Россия. Премьер-лига
Бывший нападающий «Спартака» готов вернуться в РПЛ
14:25 · Россия. Премьер-лига
Бабич не считает проблемой отъезд Абаскаля из Санкт-Петербурга в день игры с «Зенитом»
14:02 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака» Бабич - о матче с «Зенитом»: «Мы не должны быть довольны результатом»
14:01 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «Нам уже без разницы, с кем играть»
13:56 · Россия. Премьер-лига
Деменко назвал фаворита в матче «Спартака» и «Факела»
13:55 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Травы очень мало, трава молодая, главное, чтобы она не разъехалась»
13:50 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: «Спартак» ждёт непростая игра с «Факелом»
13:33 · Россия. Премьер-лига
Новый футболист прибыл в ЦСКА
13:30 · Россия. Премьер-лига
«Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
13:07 · Россия. Премьер-лига
Кассьерра и Клаудиньо - в старте «Зенит» на матч с «Уралом»
13:01 · Россия. Премьер-лига
Смородская оценила шансы «Локомотива» на призовое место в РПЛ
12:47 · Россия. Премьер-лига
Хомуха: «Высока вероятность, что «Зенит» после матча с «Уралом» станет лидером»
12:37 · Россия. Премьер-лига
В состав «Спартака» возвращается важный игрок
12:37 · Россия. Премьер-лига
Чернов объяснил, за счёт чего «Ростов» смог обыграть «Краснодар»
12:30 · Россия. Премьер-лига
Дьяков назвал неожиданного конкурента «Зениту» по борьбе за чемпионство в РПЛ эксклюзив
Все новости
Рекомендуем