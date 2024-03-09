Сёмин назвал фаворита чемпионской гонки РПЛ - это не «Зенит» и «Краснодар»

Бывший главный тренер Юрий Сёмин поделился мнением о том, кто является главным претендентом на чемпионский титул в текущем розыгрыше Премьер-лиги.

«Есть шансы у трех команд: «Краснодара», «Зенита» и «Динамо». Но, на мой взгляд, «бело-голубые» выглядят лучше подготовленными. Плюс они показывают более качественную игру», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

«Динамо» с 35 баллами занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В рамках 20-го тура чемпионата страны подопечные Марцела Лички на домашнем стадионе примут грозненский «Ахмат». Матч пройдет сегодня, 9 марта, начало – 19:00 по московскому времени.