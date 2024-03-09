Желудков: «Уралу» отступать некуда, «Зениту» будет нелегко»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Юрий Желудков высказался о матче 20-го тура РПЛ, в котором «сине-бело-голубые» на выезде встретятся с екатеринбургским «Уралом».

«Уралу» отступать некуда, они уже столько проиграли. Вроде сезон начали неплохо, а перед перерывом всё проиграли. В Грозном тоже проиграли, поэтому «Зениту» будет нелегко», - передает слова Желудкова «Чемпионат».

Матч состоится в Екатеринбурге сегодня, 9 марта, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. В преддверии поединка «Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице, а «Зенит» располагается на втором.