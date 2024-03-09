Зазулин: «Бразильцам «Зенита» может быть тяжело в Екатеринбурге»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Игорь Зазулин высказался о предстоящей встрече команды Сергея Семака против екатеринбургского «Урала» в рамках 20-го тура чемпионата России.

«Бразильцам может быть тяжело в Екатеринбурге. Новичкам будет сложно, холодная погода может повлиять. Но они должны привыкать к условиям. Остальные латиноамериканцы уже привыкли к морозам», - передает слова Зазулина Legalbet.

Матч «Урала» и «Зенита» состоится сегодня, 9 марта, на стадионе в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.