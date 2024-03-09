Масалитин назвал претендентов на чемпионство в РПЛ

«Если «Зенит» оступится, а «Динамо» выиграет, то оно точно сможет включиться в борьбу за чемпионство. Если вообще все начнут проигрывать, то ЦСКА и «Спартак» могут воспользоваться шансом. Интересный чемпионат», - передает слова Масалитина «Газета.ru».