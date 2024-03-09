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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин назвал претендентов на чемпионство в РПЛ

09 Марта 2024 • 11:13 Комментировать

Ветеран московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился мыслями о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге.

«Если «Зенит» оступится, а «Динамо» выиграет, то оно точно сможет включиться в борьбу за чемпионство. Если вообще все начнут проигрывать, то ЦСКА и «Спартак» могут воспользоваться шансом. Интересный чемпионат», - передает слова Масалитина «Газета.ru».

В настоящий момент «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице, а «Зенит» располагается на второй позиции. В случае гостевой победы над «Уралом» подопечные Сергея Семака могут сместить «быков» с первой строчки.

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