Масалитин назвал претендентов на чемпионство в РПЛ

Ветеран московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился мыслями о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге.
«Если «Зенит» оступится, а «Динамо» выиграет, то оно точно сможет включиться в борьбу за чемпионство. Если вообще все начнут проигрывать, то ЦСКА и «Спартак» могут воспользоваться шансом. Интересный чемпионат», - передает слова Масалитина «Газета.ru».
В настоящий момент «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице, а «Зенит» располагается на второй позиции. В случае гостевой победы над «Уралом» подопечные Сергея Семака могут сместить «быков» с первой строчки.
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