Нападающий ЦСКА вызван в сборную Чили

26-летний форвард Виктор Давила, выступающий за московский ЦСКА, получил вызов в национальную сборную Чили. Об это рапортует пресс-служба «армейского» клуба.

Нападающий может принять участие в контрольных поединках против Албании и Франции. Игры запланированы на 22 и 26 марта.

В нынешнем сезоне Давила провел 13 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Трудовое соглашение футболиста с москвичами рассчитано до конца июня 2027 года.

После 20 туров чемпионата России ЦСКА набрал 32 балла и занимает четвертое место в турнирной таблице.