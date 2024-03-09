Бывший арбитр Федотов оценил судейство в матче «Ростов» - «Краснодар»

Экс-арбитр Игорь Федотов поделился мнением о работе главного судьи матча 20-го тура Премьер-лиги между «Ростовом» и «Краснодаром».

«Казарцев работал одинаково в обе стороны. Все стопроцентные карточки он показал, где мог не показывать - он успокаивал, разруливал ситуации без желтых. Я не увидел никакой предвзятости», - приводит слова Федотова «Чемпионат».

Матч завершился победой «Ростова» со счетом 2:1. После этого успеха подопечные Валерия Карпина набрали 27 очков и занимают девятое место в турнирной таблице. «Зенит» с 37 баллами находится на второй позиции.