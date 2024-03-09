Горшков высказал мнение о матче «Зенита» с «Уралом»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Александр Горшков поделился ожиданиями от матча 20-го тура против екатеринбургского «Урала».

«Для «Зенита» матч с «Уралом» будет непростым. «Урал» команда с характером и всегда хорошо играет на своём стадионе. «Зениту» нужно выходить на этот матч с максимальным настроем», - цитирует Горшкова «Чемпионат».

Поединок между «Уралом» и «Зенитом» состоится сегодня, 9 марта, на стадионе в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Перед этой встречей хозяева занимают 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, а гости – второе.