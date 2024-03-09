Генич предложил ставку на матч «Динамо» - «Ахмат»

Известный футбольный комментатор Константин Генич поделился мыслями касательно предстоящего поединка 20-го тура чемпионата России между столичным «Динамо» и грозненским «Ахматом».
«Когда команды подустанут во втором тайме, уже, возможно, пойдут ошибки и, соответственно, вырастет реализация. Мой прогноз на эту встречу - «тотал больше 1,5 мяча во втором тайме», - приводит слова Генича «РБ Спорт».
Поединок «Динамо» и «Ахмата» состоится сегодня, 9 марта, на стадионе «ВТБ Арена». Начало матча запланировано в 19:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдет на Liveresult.ru.
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