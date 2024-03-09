Генич предложил ставку на матч «Динамо» - «Ахмат»

«Когда команды подустанут во втором тайме, уже, возможно, пойдут ошибки и, соответственно, вырастет реализация. Мой прогноз на эту встречу - «тотал больше 1,5 мяча во втором тайме», - приводит слова Генича «РБ Спорт».