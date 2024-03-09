Бубнов дал прогноз на матч «Динамо» и «Ахмата»

Бывший защитник московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мыслями о матче между столичным «Динамо» и грозненским «Ахматом» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги.

«2:1. «Динамо» сохраняет шансы на первое место, хотя вслух о такой задаче пока никто не говорит. В любом случае динамовцы должны обыгрывать «Ахмат», который только выбрался из зоны стыков», - приводит слова Александра Sportbox.

Матч «Динамо» против «Ахмата» состоится на стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 9 марта. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.