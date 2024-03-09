Бубнов сделал прогноз на матч «Рубин» - «Пари НН»

В рамках 20-го тура Российской премьер-лиги казанский «Рубин» на своем поле примет «Пари НН». Об этом поединке поделился мнением футбольный эксперт Александр Бубнов.

«1:0. Нижегородцы неважно смотрелись в матче против «Факела», а вот «Рубин» к очередному туру подходит с хорошим настроением. Зрелищного матча не жду, будет битва при небольшом количестве голов», - приводит слова эксперта Sportbox.

«Рубин» примет «Пари НН» на домашнем стадионе в Казани сегодня, 9 марта, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи будет доступна на Liveresult.ru.