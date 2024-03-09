Петржела назвал тренера, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство

Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался о шансах московского «Динамо» побороться за чемпионский титул в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги. Также он поделился мыслями о «Спартаке».

«Динамо» может включиться в чемпионскую гонку. Их прогресс связан с приходом Лички. Марцел - топ-тренер по меркам РПЛ. «Спартаку» надо было бороться за Личку, тогда бы тоже были в гонке», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что Личка занял пост главного тренера «Динамо» летом прошлого года. До этого он работал в «Оренбурге».

В настоящий момент «бело-голубые» занимают третье место в таблице Премьер-лиги. В 20-м туре москвичи на своем поле встретятся с грозненским «Ахматом».