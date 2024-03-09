Президент «Ростова»: «Наша задача - выигрывать каждую следующую игру»

В матче 20-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» отпраздновал домашнюю победу над «Краснодаром» со счетом 2:1. После завершения встречи президент «жёлто-синих» Арташес Арутюнянц пообщался с журналистами.

«Наша задача - выигрывать каждую следующую игру. Работа арбитра? Не комментируем судейство. Столица юга? Ростов-на-Дону», - приводит слова руководителя «РБ Спорт».

Благодаря вчерашнему успеху подопечные Валерия Карпина набрали 27 очков и занимают девятое место в турнирной таблице. «Краснодар», несмотря на поражение, сохраняет лидерство. Сдвинуть «быков» с первой строчки может «Зенит», если победит «Урал».