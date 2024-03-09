«Ростов» обратился к фанатам после победы над «Краснодаром»

В рамках 20-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» на домашнем стадионе одержал победу над «Краснодаром» со счетом 2:1. Пресс-служба «жёлто-синих» обратилась к болельщикам команды после игры.

«Спасибо каждому болельщику за поддержку сегодня», - говорится в телеграм-канале российского клуба.

После вчерашнего успеха подопечные Валерия Карпина набрали 27 баллов и понялись на девятое место в турнирной таблице РПЛ. Что касается «Краснодара», то команда Владимира Ивича с 39 очками пока находится на первой позиции. «Зенит» может обогнать «быков» в случае победы над «Уралом».