Мохебби прокомментировал победу «Ростова» над «Краснодаром»

Форвард «Ростова» Мохаммад Мохебби высказался о победе над «Краснодаром» в матче 20-го тура чемпионата России. Команда Валерия Карпина выиграла со счетом 2:1.

«Тяжёлая игра, мы победили, и это очень хорошо. Поздравляю всех болельщиков. Мы вышли на поле, сыграли за болельщиков. Вы видите результат - мы набрали три очка», - приводит слова нападающего телеканал «Матч ТВ».

После этого поединка «Ростов» набрал 27 баллов и находится на девятом месте в турнирной таблице. «Краснодар», в свою очередь, с 39 очками располагается на первой позиции. «Быки» могут потерять лидерство, если «Зенит» победит «Урал».