Сафонов: «Судья был категоричен»

«Краснодар» потерпел поражение в матче двадцатого тура российского чемпионата, команда проиграла «Ростову» и голкипер «быков» Матвей Сафонов считает, что в этом повинно судейство. Избегая острых формулировок, Сафонов намекнул на то, что его разочаровало судейство в прошедшем матче:

- Судейство комментировать не хочу, однако сказать, что судья был сегодня категоричен, наверно, это минимум, который возможен в данной ситуации, - заявил игрок в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем, двадцать первом туре российского чемпионата «Краснодар» сыграет с московским «Локомотивом», это случится двадцать девятого марта.