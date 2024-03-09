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Сафонов: «Судья был категоричен»

09 Марта 2024 • 00:08 Комментировать

«Краснодар» потерпел поражение в матче двадцатого тура российского чемпионата, команда проиграла «Ростову» и голкипер «быков» Матвей Сафонов считает, что в этом повинно судейство. Избегая острых формулировок, Сафонов намекнул на то, что его разочаровало судейство в прошедшем матче:

- Судейство комментировать не хочу, однако сказать, что судья был сегодня категоричен, наверно, это минимум, который возможен в данной ситуации, - заявил игрок в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем, двадцать первом туре российского чемпионата «Краснодар» сыграет с московским «Локомотивом», это случится двадцать девятого марта.


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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Матвей Сафонов
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