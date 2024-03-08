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Деограсия: «У Веры нет проблем с мотивацией, он большой профессионал»

08 Марта 2024 • 15:16 Комментировать
Оренбург
...
Балтика
1 2.05 X 3.40 2 3.65
10.03 14:00

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия рассказал о роли в команде аргентинского полузащитника Лукаса Веры.

Напомним, минувшей зимой Вера был близок к переходу в «Локомотив». По словам Деограсии, несмотря на сорвавшийся трансфер, футболист не испытывает проблем с мотивацией.

«У Веры нет проблем с мотивацией, он большой профессионал, знает, что делает и очень помогает команде», — цитирует Деограсию Metaratings.

В текущем сезоне 26-летний Вера провёл за «Оренбург» 19 матчей, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Свой ближайший матч южноуральцы проведут 10 марта против «Балтики». Начало — в 14:00 по московскому времени.

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