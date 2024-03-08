Канчельскис: «Миранчуку надо брать ноги в руки и бегом в европейскую лигу»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о будущем полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука.

Ранее сообщалось, что интерес к российскому футболисту проявляет французский «Нант».

По мнению Канчельскиса, 28-летнему Миранчуку нельзя упускать шанс попробовать свои силы в Европе.

«Миранчуку надо брать ноги в руки и бегом в европейскую лигу. Клуб не имеет значения. Если это Лига 1 или любой другой европейский чемпионат топ-5, надо соглашаться», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

В текущем сезоне Миранчук провёл за «Локомотив» 25 матчей, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 5 миллионов евро,