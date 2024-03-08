Осинькин: «Будем бороться с ЦСКА и биться за три очка»

Рулевой самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился ожиданиями от поединка с московским ЦСКА в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги.
«Считаем, что у нас наиболее оптимальный состав для этой игры. С ЦСКА всегда сложно играть, мы об этом напоминаем ребятам. Будем бороться и биться за три очка», - приводятся слова главного тренера на официальном сайте самарского клуба.
Матч состоится на стадионе в Самаре сегодня, 8 марта, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.
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