Агент Дркушича: «Ваня думает, что «Сочи» не вылетит из РПЛ»

Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Вани Дркушича, рассказал о том, как проходит адаптация словенского футболиста к требованиям нового главного тренера команды Роберта Морено.

«У Вани всё хорошо, как обычно. Морено нужно дать немного времени на адаптацию к новой стране. Ваня думает, что «Сочи» не вылетит. И он сделает всё, чтобы остаться в РПЛ», — приводит слова Ратковицы «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Дркушич провёл за «Сочи» 15 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.

После 19 туров РПЛ южане занимают последнее 16-е место в турнирной таблице. Свой ближайший матч команда Морено проведёт 10 марта против «Локомотива». Начало — в 16:30 по московскому времени.