Парфёнов: «Хочется, чтобы «Урал» победил «Зенит»

Известный футбольный наставник Дмитрий Парфёнов поделился мнением о матче между «Уралом» и петербургским «Зенитом» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги.

«Хочется, чтобы «Урал» победил. Но команде будет непросто, потому что «Зенит» потерял очки и не хочет отставать от «Краснодара». «Уралу» деваться некуда, думаю, будет хорошая поддержка болельщиков», - цитирует специалиста «Чемпионат».

Матч состоится на стадионе в Екатеринбурге в субботу, 9 марта. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. После 19 туров «Урал» занимает 13-е место в таблице, а «Зенит» идет вторым.