Чалов и Обляков - в старте ЦСКА на матч с «Крыльями Советов»

В стартовом матче 20-го тура чемпионата России московский ЦСКА на выезде сыграет против самарских «Крыльев Советов». Тренерские штабы команд определились с основными составами на игру.

«Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Горшков, Бейл, Костанца, Бабкин, Витюгов, Ежов, Салтыков, Рахманович, Шитов.

ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Роша, Дивеев, Мойзес, Гаич, Обляков, Мендес, Зделар, Чалов, Давила.

Поединок состоится на стадионе в Самаре и начнется в 14:00 по московскому времени. Подробная текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна нашим читателям на Liveresult.ru.