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Лаксальт - о «Динамо»: «Пытаемся двигаться вперед, справляться со сложностями»

08 Марта 2024 • 12:53 Комментировать

Хавбек московского «Динамо» Диего Лаксальт в разговоре с представителями СМИ высказался насчет подготовки «бело-голубых» во время тренировочных сборов.

«Пытаемся двигаться вперед, справляться со сложностями. Продолжаем работу и готовимся к следующей игре. Улучшаем результаты. Нам надо контролировать игру, даже если против нас сильный соперник», - приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

По итогам 19 туров Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 35 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. В следующем поединке подопечные Марцела Лички встретятся с грозненским «Ахматом».

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Динамо Москва Диего Лаксальт
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