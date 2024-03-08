Лаксальт - о «Динамо»: «Пытаемся двигаться вперед, справляться со сложностями»

Хавбек московского «Динамо» Диего Лаксальт в разговоре с представителями СМИ высказался насчет подготовки «бело-голубых» во время тренировочных сборов.

«Пытаемся двигаться вперед, справляться со сложностями. Продолжаем работу и готовимся к следующей игре. Улучшаем результаты. Нам надо контролировать игру, даже если против нас сильный соперник», - приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

По итогам 19 туров Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 35 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. В следующем поединке подопечные Марцела Лички встретятся с грозненским «Ахматом».