Точный прогноз на матч «Урал» - «Зенит» от Бубнова

В матче 20-го тура Российской премьер-лиги екатеринбургский «Урал» на домашнем стадионе встретится с петербургским «Зенитом». Свое мнение по этому поединку высказал экс-игрок «Спартака» Александр Бубнов.

«0:2. «Зениту» после ничьей со «Спартаком» терять очки в Екатеринбурге нельзя. Никакой недооценки не будет, команда Сергея Семака здесь явный фаворит», - приводит слова Александра Sportbox.

Матч «Урала» и «Зенита» состоится в субботу, 9 марта, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. В преддверии этого поединка хозяева занимают 13-е место в таблице Премьер-лиги, а гости – второе.