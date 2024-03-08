Пиняев, Глушенков, Сафонов: кого ещё «Зенит» попытается переманить у конкурентов

«Зенит» нуждается в россиянах, что может повлечь политику приобретения лидеров у конкурентов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кого «сине-бело-голубые» готовы будут перехватить.

Мотивы «Зенита»

В последнее время «Зенит» активно пользуется своим преимуществом, ослабляя на трансферном рынке конкурентов. Прошлым летом питерцы перехватили Марио Фернандеса у ЦСКА, Страхинью Эраковича у «Спартака» и Александра Коваленко у «Локомотива». Зимой «Зенит» просто выкупил у «Краснодара» Ильхата Ахметова. При этом есть сомнения, что игроки эти нужны питерцам для себя, скорее кажется, что «Зенит» активно решает проблему ослабления соперников.

Сейчас перед питерцами стоит новая задача. У «Зенита» критически мало игроков, которые не попадают под лимит, и набирать футболистов для стартового состава всё сложнее. Более того, многие специалисты связывают текущую неважную форму команды с отсутствием местного костяка. С учётом политики и необходимости стоит ждать, что уже летом «сине-бело-голубые» устроят охоту на россиян в составах конкурентов.

Вратари

У «Зенита» есть вопросы к вратарской линии, где нет не вызывающего сомнений надежного первого номера. Правда, это не уникальная ситуация в России, и кандидатов не так много. Наверняка «Зенит» хотел бы подписать Матвея Сафонова, но у него есть шансы и желание перебраться в Европу. Зато Илья Лантратов, принадлежащий «Локомотиву», вполне может сменить прописку, если на берегах Невы этого захотят. Другим кандидатом выглядит Илья Помазун. В этом случае можно убить двух зайцев: забрать игрока ЦСКА, где смена голкипера не за горизонтом, и перехватить игрока, которым интересуется «Спартак». Справедливости ради стоит отметить, что нет уверенности в том, что кто-то из них намного сильнее Дениса Адамова.

Защитники

Летом «Зенит» будет искать усиление на левый фланг обороны. Зимой питерцы старались подписать Наира Тикнизяна из «Локомотива» и Дмитрия Скопинцева из «Динамо». Кажется, летом питерцы вернутся к этим кандидатурам. Вполне вероятно, что «Спартаку» придётся отбиваться от попыток выкупить Даниила Хлусевича.

Другой игрок, который должен входить в сферу интересов «Зенита», это Сергей Волков. Он один из лучших правых защитников страны, ему всего 21 год. По слухам, в услугах Волкова заинтересованы иностранные клубы, но в реальность такого трансфера верится с трудом. В свою очередь «Зениту» защитник очень пригодился бы. В общем, за этим сюжетом имеет смысл последить.

Полузащитники

Сообщалось, что «Зенит» заинтересован в Сергее Пиняеве из «Локомотива», но в текущем сезоне юный талант выглядит не так ярко. В свою очередь Максим Глушенков блистает, и вот его представить в «Зените» можно. После покупок Артура и Педро шансы россиянина на трансфер выглядят менее очевидными, но бразильцы непредсказуемы. Глушенков же смотрится сейчас одним из ярчайших игроков с российским паспортом.

Есть вопросы по будущему Вендела, который хочет уйти. В этом случае «Зениту» понадобится замена, и на российском рынке её можно найти. Не определено и будущее Антона Миранчука, у которого летом завершается контракт с «Локомотивом». Правда, он выглядит не лучшим кандидатом, а скорее самым доступным. Данил Глебов из «Ростова» и Артём Карпукас из того же «Локомотива» кажутся более интересными вариантами.

«Спартаку» имело бы смысл предпринять шаги, чтобы защитить Данила Пруцева. Тот же совет можно дать «Динамо» в отношении Даниила Фомина.

Нападающие

ЦСКА вроде закрыл вопрос по Фёдору Чалову, но «Зенит» всё равно остаётся угрозой. Добавим к этому особенное желание питерцев больно ущипнуть «армейцев» за Кругового. По этой причине ЦСКА точно не стоит расслабляться.

Опасаться «Зенита» стоит и «Спартаку». Будущее Александра Соболева под вопросом из-за сложных отношений форварда с Гильермо Абаскалем, и питерский клуб точно будет в числе тех, кто попробует «раскачать» ситуацию вокруг форварда.

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Роман Андреев