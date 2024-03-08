Бубнов предсказал точный счёт матча «Ростов» - «Краснодар»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о матче 20-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Краснодаром».

«1:1. Практически все матчи южного дерби проходят в упорной борьбе. Ожидаю непростую игру, команда Карпина дома действует уверенно, но краснодарцы не уступят, хотя и победить им будет сложно», - передает слова эксперта Sportbox.

Матч состоится на стадионе в Ростове-на-Дону сегодня, 8 марта. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.