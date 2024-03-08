Бубнов рассказал, как сыграют «Крылья Советов» и ЦСКА

В первом матче 20-го тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» на домашнем стадионе примут московский ЦСКА. Об этом поединке высказался футбольный эксперт Александр Бубнов.
«1:2. ЦСКА в прошлом туре упустил победу над «Оренбургом». Терять очки больше нельзя. «Армейцы» по игре и составу лучше: они могут соперника поймать на контратаках, да и забивать есть кому», - передает слова эксперта Sportbox.
Матч «Крылья Советов» - ЦСКА состоится сегодня, 8 марта, на стадионе в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Текстовый онлайн-репортаж организует Liveresult.ru.
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