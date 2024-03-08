Радченко: «Если «Зенит» хочет золотые медали, должен брать очки в игре с «Уралом»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о предстоящей встрече «сине-бело-голубых» и екатеринбургского «Урала» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги.

«В матче «Урал» - «Зенит» будет ожесточённая борьба. Если «Зенит» хочет выйти на первое место и завоевать золотые медали, конечно, должен брать очки с такими командами, как «Урал», - цитирует Радченко «Чемпионат».

Поединок «Урала» против «Зенита» состоится на стадионе в Екатеринбурге завтра, 9 марта. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Перед этим матчем хозяева занимают 13-е место в таблице, а гости – второе.