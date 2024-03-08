РФС поздравил с 8 марта

Пресс-служба РФС опубликовала поздравление с Международным женским днем.

«С Международным женским днём. РФС поздравляет всех представительниц прекрасного пола с праздником и желает побед, здоровья и больше поводов для радости!» - говорится в публикации Российского футбольного союза.

В чемпионате России команды провели 19 туров. На первом месте с 39 баллами располагается «Краснодар», вторую строчку занимает петербургский «Зенит» (37). Топ-3 замыкает московское «Динамо», в активе которого 35 очков. Далее в турнирной таблице идут московские «Спартак» и «Локомотив».