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​Почему «Барселона» не купит Холанна, в чём Мбаппе подозревает «ПСЖ», и какой звёздный игрок отказал «Зениту» – в главных слухах недели рубрика

08 Марта 2024 • 11:10 Комментировать (1)

В главных слухах недели вы узнаете, по какой причине «Барселона» не сможет купить Эрлинга Холанна, в чём Килиан Мбаппе подозревает «ПСЖ», и какой топ-футболист отказался от перехода в «Зенит». Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Почему «Барселона» не купит Холанна

«Барселона» строит планы по усилению своего состава. На радаре каталонского гранда находился звёздный нападающий Эрлинг Холанн из «Манчестер Сити». Впрочем, если верить слухам, «сине-гранатовые» отказались от трансфера норвежца. Причина – финансовые трудности клуба. Потенциальный трансфер Холанна будет дорогостоящим, поэтому «Барса» переключилась на другого кандидата – на Нико Уильямса из «Атлетика».

Что касается Холанна, то он на каком-то этапе карьеры хотел бы поиграть за другой испанский гранд – за мадридский «Реал».

«Манчестер Юнайтед» может сменить тренера

В «Манчестер Юнайтед» летом может смениться тренер. По слухам, новые владельцы «красных дьяволов» могут отправить в отставку Эрика тен Хага, если команда по итогам сезона не квалифицируется в Лигу чемпионов. При этом финальное решение по будущему тен Хага ещё не принято.

Стоит отметить, что слухи связывают «Манчестер Юнайтед» с целым рядом известных тренеров. Поговаривают, что кандидатом номер один на текущий момент является Грэм Поттер. Также на радаре «красных дьяволов» находятся Симоне Индзаги, Гарет Саутгейт, Роберто де Дзерби и даже Томас Франк.

В чём Мбаппе подозревает «ПСЖ»

Недавно в прессу просочилась информация о том, что Килиан Мбаппе уведомил «ПСЖ» о желании уйти из клуба по завершению нынешнего сезона. Ожидается, что летом звёздный французский форвард примерит на себе футболку «Реала». Таким образом Мбаппе реализует мечту детства.

Слухи говорят о том, что Мбаппе подозревает «ПСЖ» в сливе информации о своём намерении уйти. Килиан якобы согласовывал с клубом другие сроки объявления своего решения по будущему. Информация утекла в СМИ, поэтому теперь слова Мбаппе о желании сменить клуб никого не удивят.

Хаби Алонсо может возглавить «Баварию»

Хаби Алонсо хорошо показывает себя на должности главного тренера «Байера», что влечёт за собой интерес к молодому специалисту со стороны более статусных клубов. За летний переход Алонсо активно борются «Ливерпуль» и «Бавария» - они ищут новых рулевых, ведь по завершению сезона Юрген Клопп и Томас Тухель уходят, о чём уже было объявлено. На неделе появилась информация о том, что фаворитом в борьбе за Алонсо является «Бавария».

Звезда РПЛ отказала «Зениту»

Если оценивать по меркам Российской премьер-лиги, то Фёдор Чалов является звездой чемпионата. В зимнее трансферное окно подписать форварда ЦСКА пытался «Зенит». Питерцы якобы предлагали за Чалова 10 миллионов евро. Кроме того, в сделку мог войти защитник Данил Круговой – он мог перебраться в московский клуб не летом (предварительный контракт уже подписан), а раньше.

По слухам, ЦСКА был готов обсуждать с «Зенитом» возможность трансфера Чалова, однако сам игрок отказался от такого перехода. Судя по всему, нападающий не хочет выступать за питерцев.

Слухи собирал Александр Тихий.

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Комментарии (1) Все комментарии
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TEREX
08 Марта 2024 в 11:17
ха ха ха..)) ни смешите мои тапки..про какую звезду РПЛ речь? Это журналисты лепят из посредственного игрока звезду..))
Клопп назвал единственного игрока в мире, который может не обороняться ​Холанн сообщил, в какой клуб хотел перейти в 2016-м ​«Реал» может купить звезду «Манчестер Сити» - и это не Холанн В состав «Барселоны» возвращается важный футболист Названа команда, которую может возглавить Клопп ​Названы три кандидата на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» - есть неожиданная фамилия Мерсон назвал игрока, который принесёт «Ливерпулю» победу над «Манчестер Сити» ​«Барселона» может отказаться от важного игрока – известна причина «Барселона» может бесплатно получить полузащитника «Арсенала» Луис Энрике принял решение по «Барселоне»
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