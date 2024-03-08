Чавес высказал мнение о матче «Динамо» и «Ахмата»

Легионер столичного «Динамо» Луис Чавес в разговоре с журналистами «Спорт-Экспресса» высказался насчет предстоящего поединка с грозненским «Ахматом» в рамках 20-го тура Премьер-лиги.
«Это всегда сложно, но мы идем от игры к игре, мы не думаем об этом. Дальше «Ахмат» и надеемся, что сможем победить в этом матче, чтобы приблизиться к лидерам», - приводит слова мексиканца источник.
Матч «Динамо» против «Ахмата» состоится завтра, 9 марта, на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Перед этой встречей хозяева занимают третье место в таблице, а гости – 12-е.
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