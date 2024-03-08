Горбани рассказал, что перейти в «Оренбург» ему помог гол в ворота «Зенита»

Футболист «Оренбурга» Мохаммад Горбани рассказал о том, как он оказался в России.

По словам 22-летнего иранца, перейти в «Оренбург» ему помог забитый гол в товарищеском матче против «Зенита».

«Семак отметил мою игру, и обо мне узнали. Скауты и руководство «Оренбурга» были на матче и тоже видели меня. Они договорились с «Сепаханом», — приводит слова Горбани «Чемпионат».

В 19 турах РПЛ «Оренбург» набрал 16 очков и расположился на 14-м месте в турнирной таблице. Свой ближайший матч команда Горбани проведёт в воскресенье, 10 марта, против «Балтики». Начало — в 14:00 по московскому времени.