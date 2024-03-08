Горбани: «Азмун — значимая фигура для Ирана»

Полузащитник «Оренбурга» Мохаммад Горбани поделился мнением о своём соотечественнике Сердаре Азмуне, который сейчас выступает за «Рому».

«Сердар — значимая фигура для Ирана, для всех наших игроков. Для меня лично он пример», — цитирует Горбани «Чемпионат».

Также Горбани отметил, что Азмун, ранее выступавший за «Зенит», «Рубин» и «Ростов», хорошо отзывался о чемпионате России.

В текущем сезоне 29-летний Азмун провёл за «Рому» 19 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Отметим, что права на иранского футболиста принадлежат леверкузенскому «Байеру».