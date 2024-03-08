Луис Чавес рассказал, как чувствует себя в Москве

Мексиканский полузащитник Луис Чавес, выступающий за московское «Динамо», высказался касательно своего проживания в столице России.

«Очень хорошо чувствую себя в Москве, я счастлив. Сейчас становится теплее, и мы чувствуем себя лучше. Отмечу, что поле находится в хорошем состоянии, несмотря на зиму», - приводит слова мексиканца «Спорт-Экспресс».

По итогам 19 туров Российской премьер-лиги «бело-голубые» набрали 35 баллов и занимают третье место в турнирной таблице. Чавес в нынешнем сезоне принял участие в 17 поединках, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2027 года.