Горбани: «Перед переездом в Россию советовался с Шекари»

Новичок «Оренбурга» Мохаммад Горбани рассказал, что перед своим переходом в российский клуб он советовался с бывшим игроком «Рубина» Резой Шекари.

«Он помог мне принять решение, рассказал, как вообще общаться с российскими игроками, фанатами», — приводит слова Горбани «Чемпионат».

Напомним, Горбани перешёл в «Оренбург» минувшей зимой из «Сепахана» за 1 миллион евро. В составе южноуральской команды 22-летний иранец пока не провёл ни одной официальной игры.

После 19 туров РПЛ «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков. Свой ближайший матч команда Давида Деограссии проведёт 10 марта против калининградской «Балтики». Начало — в 14:00 по московскому времени.