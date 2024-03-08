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Непомнящий: «Крылья Советов» против ЦСКА - матч обиженных»

08 Марта 2024 • 10:13 Комментировать (1)

Российский специалист Валерий Непомнящий высказался насчет предстоящего поединка между самарскими «Крыльями Советов» и московским ЦСКА в рамках 20-го тура Премьер-лиги.

«Всегда есть опасения за результат. ЦСКА взяли и пропустили мяч от «Оренбурга», который залетает раз в сто лет. «Крылья» тоже потеряли очки в прошлом матче. Поэтому будет игра обиженных», - передает слова эксперта «Чемпионат».

«Крылья Советов» примут ЦСКА на домашнем стадионе сегодня, 8 марта. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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TEREX
08 Марта 2024 в 10:42
а ха ха ха..)) вот эта приапустил ты их валера..)) хто жы таперь пайдёт сматреть на их..))
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