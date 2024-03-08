Гришин: «Чалов должен реабилитироваться»

Бывший игрок московского ЦСКА Александр Гришин поделился мнением об игре нападающего «армейцев» Фёдора Чалова.
«Когда нападающего меняют, значит, игра у него не удалась. Чалов должен реабилитироваться. От нападающего нужны голы. Может, Федотов выпустит сразу всех трех форвардов в матче с «Крыльями», - цитирует Гришина «РБ Спорт».
Матч 20-го чемпионата России между «Крыльями Советов» и ЦСКА состоится сегодня, 8 марта. Начало запланировано в 14:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.
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