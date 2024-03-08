Гришин: «Чалов должен реабилитироваться»

«Когда нападающего меняют, значит, игра у него не удалась. Чалов должен реабилитироваться. От нападающего нужны голы. Может, Федотов выпустит сразу всех трех форвардов в матче с «Крыльями», - цитирует Гришина «РБ Спорт».