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Гришин высказался о матче ЦСКА в Самаре

08 Марта 2024 • 09:14 Комментировать

Экс-игрок московского ЦСКА Александр Гришин поделился мыслями о предстоящей встрече «армейцев» против самарских «Крыльев Советов» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги.

«Хотелось бы, чтобы ЦСКА победил. На выезде с «Крыльями» всегда тяжело, но у самарцев большие проблемы с составом. ЦСКА построит игру на контратаках», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Поединок между «Крыльями Советов» и ЦСКА состоится сегодня, 8 марта. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. В преддверии этого матча хозяева занимают шестое место в турнирной таблице, а гости – восьмое.

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