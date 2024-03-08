Гришин: «ЦСКА надо бороться за Кубок России и место в тройке»

«Хочется, чтобы «армейцы» включились в борьбу за тройку. За чемпионство будут бороться только три команды: «Динамо», «Краснодар» и «Зенит». ЦСКА надо бороться за Кубок и место в тройке», - передает слова Александра «РБ Спорт».