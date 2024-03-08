Гришин: «ЦСКА надо бороться за Кубок России и место в тройке»

Экс-футболист московского ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о перспективах «армейцев» в нынешнем сезоне.
«Хочется, чтобы «армейцы» включились в борьбу за тройку. За чемпионство будут бороться только три команды: «Динамо», «Краснодар» и «Зенит». ЦСКА надо бороться за Кубок и место в тройке», - передает слова Александра «РБ Спорт».
После 19 туров чемпионата России ЦСКА набрал 29 баллов и находится на восьмом месте в турнирной таблице. Отставание подопечных Владимира Федотова от идущего третьим «Динамо» составляет шесть очков. В ближайшем матче ЦСКА на выезде сыграет с «Крыльями Советов».
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