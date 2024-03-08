​Мележиков: «Поведение Квинси становится неприемлемым»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков дал понять, что «Спартаку» сейчас трудно поддерживать Квинси Промеса, в силу того, что сам игрок ведет себя не вполне адекватно сложившейся ситуации. По его словам, в нынешнее непростое время руководство «Спартака» ждало от Промеса чуть другую реакцию на последние события:

«Сегодня ситуация становится для меня лично все более неприятной. По поводу заведенных уголовных дел мнения не меняю: появится решение суда — можно будет оценивать. Но теперь уже и поведение Квинси неприемлемо», - цитирует слова Мележикова «Спорт-Экспресс».

Промес вернулся в московский клуб в 2021 году.