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​Мележиков: «Не верю в участие Промеса в наркотрафике»

08 Марта 2024 • 05:42 Комментировать

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что не верит в участие нападающего московского «Спартака» в занятии наркотрафиком, что инкриминируется Промесу в условно родных ему Нидерландах. Мележиков пояснил свою точку зрения по этому вопросу, выразив мнение, что Промес попал в эту ситуацию случайно:

«Я не верю в прямое участие Промеса в наркотрафике. У него есть дядя — то ли двоюродный, то ли троюродный. Квинси дал ему взаймы, не вникая, чем тот занимается, на что эти деньги пойдут», - цитирует слова Мележикова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Промес вернулся в московский «Спартак» в 2021 году.


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Спартак Москва Евгений Мележиков Квинси Промес ещё теги
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