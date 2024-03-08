​Мележиков: «Изменилось ли мое отношение к Промесу? А с какой стати?»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал ситуацию с нидерландским нападающим Квинси Промесом, который тонет в шлейфе криминальных ситуаций, связанных с ним. Мележикова спросили, изменилось ли его личное отношение к игроку вследствие скандалов. Он удивился такому вопросу:

«С какой стати? Прежде чем вешать ярлыки, давайте дождемся рассмотрения апелляции и окончательного вердикта. Пока его нет, Промес считается невиновным», - цитирует слова Мележикова «Спорт-Экспресс».

Промес вернулся в московский клуб в 2021 году, ранее он играл в «Аяксе».