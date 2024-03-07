Силкин: Кержаков? Хороший игрок – не значит хороший тренер

Российский тренер Сергей Силкин высказался о том, что экс-наставник «Пари НН» Александр Кержаков находится без работы.

«Если нет предложений, то чего говорить? Быть футболистом и быть тренером – это совсем разные профессии», — цитирует Силкина « Спорт День за Днем ».

По мнению специалиста, если ты был хорошим футболистом, то это не гарантирует того, что станешь хорошим тренером.

Напомним, последним местом работы 41-летнего Кержакова был сербский «Спартак» из Суботицы, которым он руководил в 2023 году с июня по ноябрь. Ранее тренер возглавлял «Томь», юниорские сборные России и кипрскую «Кармиотиссу».