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Сенников: Дзюба не готов к возобновлению сезона

07 Марта 2024 • 21:25 Комментировать
Локомотив Москва
...
Сочи
10.03 16:30

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о том, кто выйдет на острие атаки у «железнодорожников» в предстоящем матче с «Сочи».

Напомним, в минувшем матче с «Динамо» Дзюба вышел в стартовом составе «Локомотива», однако совсем не попал в игру и был заменен в перерыве.

— Напрашивается выход Сулейманова в основном составе. Дзюба просто не готов, он пропустил большую часть сборов, — приводит слова Сенникова Legalbet

Встреча «Локомотива» и «Сочи» пройдет в воскресенье, 10 марта. Начало матча 20-го тура Российской премьер-лиги запланировано на 16:30 по столичному времени.

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ЛОКОМОТИВ МОСКВА СОЧИ
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