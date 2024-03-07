Сенников: Дзюба не готов к возобновлению сезона

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о том, кто выйдет на острие атаки у «железнодорожников» в предстоящем матче с «Сочи».

Напомним, в минувшем матче с «Динамо» Дзюба вышел в стартовом составе «Локомотива», однако совсем не попал в игру и был заменен в перерыве.

— Напрашивается выход Сулейманова в основном составе. Дзюба просто не готов, он пропустил большую часть сборов, — приводит слова Сенникова Legalbet

Встреча «Локомотива» и «Сочи» пройдет в воскресенье, 10 марта. Начало матча 20-го тура Российской премьер-лиги запланировано на 16:30 по столичному времени.