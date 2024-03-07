Вьештица назвал лучших сербов в истории РПЛ

Милан Вьештица, некогда сербский защитник питерского «Зенита» и екатеринбургского «Урала» вспомнил о сербских футболистах, которые играли в РПЛ. И назвал трёх самых выдающихся из них, одного – по карьере, двух других – по игре в России.

«Если мы берём всю карьеру, то Неманья Видич. Он был лучшим. Если мы берём в расчёт, кто лучше всех проявил себя в России, то назову Милоша Красича и Зорана Тошича», - делится Вьештица для портала Metaratings

Красич и Видич на данный момент уже завершили свои карьеры, Тошич «доигрывает» в чемпионате Греции в составе «Ламии».

Ранее Вьештица назвал Андрея Аршавина сильнейшим российским игроком в истории.