Захарян вернётся в общую группу «Реал Сосьедада» на следующей неделе

Арсен Захарян, молодой полузащитник «Реал Сосьедада» вернётся в общую группу своей команды на следующей неделе. Об этом рассказали в баскском клубе.

«Повреждение Захаряна не такое серьезное. Он будет тренироваться в общей группе на следующей неделе», - рассказали в «Реал Сосьедаде» телеканалу «Матч ТВ»

Напомним, что Захарян не смог помочь своему клубу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Также Арсен пропустит матч 28 тура Ла Лиги, в котором «Сосьедад» сыграет с аутсайдером, «Гранадой».

За весь сезон у российского футболиста лишь одно голевое действие – ассист в матче против «Вильярреала» в Ла Лиге.