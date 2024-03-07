Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Захарян вернётся в общую группу «Реал Сосьедада» на следующей неделе

07 Марта 2024 • 20:34 Комментировать

Арсен Захарян, молодой полузащитник «Реал Сосьедада» вернётся в общую группу своей команды на следующей неделе. Об этом рассказали в баскском клубе.

«Повреждение Захаряна не такое серьезное. Он будет тренироваться в общей группе на следующей неделе», - рассказали в «Реал Сосьедаде» телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что Захарян не смог помочь своему клубу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Также Арсен пропустит матч 28 тура Ла Лиги, в котором «Сосьедад» сыграет с аутсайдером, «Гранадой».

За весь сезон у российского футболиста лишь одно голевое действие – ассист в матче против «Вильярреала» в Ла Лиге.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Пике прокомментировал скандальную отмену гола «Реала» Клопп назвал единственного игрока в мире, который может не обороняться ​Холанн сообщил, в какой клуб хотел перейти в 2016-м ​«Реал» может купить звезду «Манчестер Сити» - и это не Холанн Анри: «Теперь никто не говорит, что «Арсеналу» нужен новый форвард» Лескотт назвал самого опасного соперника для «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов В состав «Барселоны» возвращается важный футболист ​«Барселона» может отказаться от важного игрока – известна причина «Барселона» может бесплатно получить полузащитника «Арсенала» ​Названы три кандидата на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» - есть неожиданная фамилия
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна «Атлетик» не пропустил от «Барселоны» Экс-судья - об отмене гола Беллингема: «Один из худших эпизодов в футболе»
Спортивные новости
«Лада» уверенно победила «Авангард» и сократила отставание в серии Селиваненко прокомментировал допуск российских теннисистов на Олимпиаду-2024 Селиваненко высказался о неожиданном вылете Андреевой в первом круге Индиан-Уэллса «Спартак» в овертайме дожал «Северсталь» и увеличил преимущество в серии «Локомотив» на выезде обыграл ЦСКА и находится в шаге от победы в серии Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
08.03.24 в 14:00
Крылья Советов Крылья Советов
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2.55 3.40 2.55
Видео
08.03.24 в 18:30
Ростов Ростов
Краснодар Краснодар
2.75 3.40 2.37
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Марта
21:10 · Россия. Премьер-лига
Кечинов выделил команду с наиболее поставленной игрой в РПЛ
21:02 · Россия. Премьер-лига
Вьештица назвал лучших сербов в истории РПЛ
20:50 · Россия. Премьер-лига
Бывший тренер «Анжи»: «Кокорин по физиологии сопоставим с Это′О»
20:41 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «У меня в команде Промеса не было бы»
20:41 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «У меня в команде Промеса не было бы»
20:34 · Россия. Премьер-лига
Захарян вернётся в общую группу «Реал Сосьедада» на следующей неделе
20:32 · Россия. Премьер-лига
Жоаозиньо: Очень хочется, чтобы «Краснодар» стал чемпионом России
20:20 · Россия. Премьер-лига
Тарпищев: Джикия может стать тренером «Спартака»
20:15 · Россия. Премьер-лига
Бистрович рассказал, как в Европе относятся к России
20:09 · Россия. Премьер-лига
Шешуков предположил, почему возникли разногласия между Джикией и Абаскалем
19:50 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Спартаку» третьего места без Промеса будет достичь трудновато»
19:30 · Россия. Премьер-лига
Гранат не видит фаворита в матче «Ростов» - «Краснодар»
19:22 · Россия. Премьер-лига
Агент объяснил уход Сутормина из «Зенита»
19:19 · Россия. Премьер-лига
Шикунов: Даже если «Краснодар» проиграет «Ростову», он останется в чемпионской гонке
19:14 · Россия. Премьер-лига
Вьештица считает Аршавина сильнейшим российским футболистом в истории
Все новости
Рекомендуем