Булыкин: «Спартаку» третьего места без Промеса будет достичь трудновато»

Дмитрий Булыкин, бывший российский футболист и эксперт порассуждал на тему Квинси Промеса. Задержанный в Дубае форвард «Спартака» до сих пор не может вылететь в Россию.

«Он хороший футболист и лидер «Спартака», это мы знаем. Но поможет ли команде. Пока у «красно-белых» много проблем, третьего места достичь без него будет сложно. Но в клубе есть супертренер Абаскаль, посмотрим, как он сработает в таких ситуациях», - говорит Булыкин для Vprognoze.ru

На данный момент юристы «Спартака» делают всё, что в их силах, чтобы вернуть форварда в Россию. Квинси находится в Дубае и пропустил уже матч 19 тура РПЛ против «Зенита».