Агент объяснил уход Сутормина из «Зенита»

Минувшей зимой Алексей Сутормин покинул питерский «Зенит», теперь его клубом в рамках арендного соглашения станет «Сочи». Агент Сутормина Александр Клюев объяснил, почему было принято решение с арендой игрока до конца сезона

«Решение об аренде было принято по игровым соображениям. Мы хотели получать больше игрового времени, для того чтобы проявить себя и попасть в сборную Россию», - говорит Клюев телеканалу «Матч ТВ»

Агент добавил, что после завершения аренды Сутормин вернётся в питерский клуб, с которым его связывает контракт аж до лета 2025 года.

В текущем сезоне Сутормин провёл 13 официальных матчей во всех турнирах в России, отметившись ассистом.