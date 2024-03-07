Гранат: «После сборов мы увидели другого Карраскаля»

Владимир Гранат, бывший защитник московского «Динамо» порассуждал о прогрессе Хорхе Карраскаля, полузащитника «бело-голубых» на зимних сборах. В первом матче весны в 19 туре РПЛ Карраскаль отметился ассистом в игре против «Локомотива» (2:1).

«Против «Локомотива» Карраскаль был лидером в атаке «бело‑голубых». После сборов мы увидели совершенно другого Карраскаля», - говорит Гранат телеканалу «Матч ТВ»

Гранат пояснил, что у Карраскаля значительно наладилось взаимопонимание с партнерами по команде. Также он обрёл и развил лидерские качества, которые теперь у него на более высоком уровне нежели раньше.

Карраскаль пополнил «Динамо» летом 2023 года, перейдя из другого столичного клуба – ЦСКА.