Булыкин: «Сулейманов может заменить Дзюбу»

Дмитрий Булыкин, бывший форвард московского «Локомотива» и сборной России порассуждал о центрфорвардах «Локо» в проигранном матче «Динамо» (1:2) в рамках 19 тура РПЛ. На острие атаки «железнодорожников» сначала играл Артём Дзюба, затем его поменял более молодой Тимур Сулейманов.

«У Артёма не получалось принимать мяч, совершал много потерь, как и вся команда. Сулейманов вышел и чуть‑чуть исправил ситуацию: стало больше борьбы и давления, больше моментов, в которых он не всегда хорошо справлялся», - рассуждает Булыкин для телеканала «Матч ТВ»

Отметим, что Сулейманов играет в «Локомотиве» с минувшего лета. В этом сезоне в активе Тимура восемь голов в 26 матчах в РПЛ и Кубке России.

«Если Сулейманов начнет забивать больше - вполне заменит Дзюбу», - добавил Булыкин.